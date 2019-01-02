В центре Киева Range Rover на скорости врезался в авто полиции

2 января в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской Range Rover Sport врезался в авто следственно-оперативной группы.

Range Rover Sport протаранил авто следственно-оперативной группы, сообщает Информатор.

По информации издания, Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко на высокой скорости и врезался в полицейский Renault Kangoo.

ДТП произошло около 00.30. Во время инцидента на место прибыли несколько патрульных автомобилей, машин следственно-оперативных групп и автомобили скорой помощи.

Также сообщается, что двое полицейских получили повреждения, но официального подтверждения этого нет.

Детали происшествия установит следствие.