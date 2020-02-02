В центре Киева застрелили пластического хирурга, убийца скрылся

На розыск и задержание убийцы ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся", - сказано в сообщении.

На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

На месте происшествия находится замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.

Приступа уточнил, уточнил, что человек, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он - пластический хирург.

УНН сообщает, что убит Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он работал в одной из частных клиник пластическим хирургом.

Как сообщила полиция Киева, неизвестный мужчина после убийства забрал у жертвы пакет и убежал. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Отмечается, что выстрелов прозвучало несколько.

Жертвой оказался пластический хирург, руководитель клиники DMK Ukraine, эксперт GEP DMK International Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

В профиле Сотника сказано, что он родом из Донецка и работает в Киеве с 2014 года.

Последним местом работы он указал VKL клинику - главный врач, хирург.

43-летний врач снимал квартиру недалеко от места трагедии, передают "Вести".



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