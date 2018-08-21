В центре Одессы расстреляли мужчину в авто

На улице Академика Вильямса в Одессе неизвестный подбежал к припаркованному авто и несколько раз выстрелил в водителя.

Об этом сообщает областная полиция.

45-летнего одессита госпитализировали с ранениями грудной клетки и предплечья.

По предварительным данным, ранил мужчину неизвестный, который подбежал к его припаркованному автомобилю и совершил несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

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Полиция принимает меры по установлению и задержанию стрелка.

Решается вопрос об открытии дела по ст. 15 ч.1 ст.115 - Покушение на убийство.