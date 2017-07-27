В центре Одессы возле банка произошло дерзкое ограбление со стрельбой

Вооруженные бандиты в масках разгромили внедорожник.

В Одессе рядом с отделением банка "Восток", что находится на ул.Ришельевской, произошло разбойное нападение со стрельбой.

Как сообщается, очевидцы происшествия видели группу молодых людей с битами, которые напали на автомобиль с гражданином, только что забравшим из банка крупную сумму денег.

Мужчина отстреливался, но сумку с деньгами у него отобрали.

Налетчики разбили окна в машине, несколько раз выстрелили в воздух и вытащили сумку с деньгами, после чего скрылись на Skoda Octavia белого цвета.

Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг информацию о выстрелах. По версии правоохранителей, это были звуки разбитых окон машины. Факт похищения сумки с деньгами тоже не подтверждается. Также стало известно, что пострадавший сам решил догнать злоумышленников. На данный момент полиция с ним связаться не может.