В центре Одессы взорвали иномарку бывшего депутата

В центре Одессы взорвали иномарку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Автомобиль Toyota Camry взорвали ранним утром около 03:30 на стоянке возле одного из домов на ул. Маразлиевской.

"Во время обследования установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе", - сообщили в полиции.

Сейчас с места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.

По информации источников местного издания "048", автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату. Его имя не называют.

От взрывной волны потрескались и разбились стекла в здании напротив - Дворце студентов.