В центре столицы у киевлянина изъят автомат Калашникова – Нацполиция

При досмотре транспортного средства, остановленного правоохранителями в центре Киева, были обнаружены и изъяты автомат и патроны, сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции г.Киева.

"Около 16 часов правоохранители остановили на пересечении улиц Владимирская и Софийская автомобиль "Ауди". При осмотре транспортного средства в багажном отделении полицейские заметили предмет, похожий на оружие, магазин и патроны", – следует из сообщения на сайте ведомства в субботу вечером.

Владелец оружия – киевлянин 1969 г.р., предоставил справку эксперта о том, что автомат Калашникова не является боевым оружием и сообщил, что приобрел его как коллекционный экспонат, подчеркнули правоохранители.

Оружие изъято для проведения экспертизы, а справка на него - для установления его подлинности. Проводится проверка.