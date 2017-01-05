В турецком Измире прогремел взрыв возле суда, есть раненые

В турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Отмечается, что взрыв произошел близ помещения суда. На месте взрыва горит автомобиль, сейчас туда едут кареты "скорой".

Izmir'deki patlamada длительном belirlemelere g"ore 3 yarali var https://t.co/KonODIgn5w pic.twitter.com/YPYQTaH7Jc - CNN T"urk (@cnnturk) 5 января 2017 г.

Три человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает УНН.

По данным телеканала, в здании суда взорвался заминированный автомобиль, три человека получили ранения, предполагаемый смертник погиб.

Как сообщал УНИАН, в турецком городе Измир за нападение на ночной клуб в Стамбуле задержали около 40 человек.

Утверждается, что эти лица имеют отношение к "Исламскому государству" и якобы связанные с расстрелом людей в ночном клубе Reina, который расположен в Стамбуле. Они были задержаны 4 января в Эгейском регионе Турции. Среди задержанных двадцать детей - девять мальчиков и 11 девушек, которые родом в основном из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана.