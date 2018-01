В Турции пассажирский Boeing после приземления завис над пропастью (фото)

< Жуткое происшествие произошло в Турции в аэропорту города Трабзон после приземления пассажирского авиалайнера - Boeing 737-800 выполнял рейс из Анкары. Сразу после приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и чуть не рухнул с обрыва в Черное море. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Фото: hurriyetdailynews.com

"Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы", - говорится в сообщении.

More photos of Pegasus Boeing 737 incident at Trabzon, Turkey. #PC8622 photos by @AirlineHaberpic.twitter.com/kiqAr98XC0 - Turkish Air News (@AnalystTK) 14 січня 2018 р.

В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва. Среди пассажиров сразу же началась паника. По данным властей, всех пассажиров удалось эвакуировать.