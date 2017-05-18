В Турции перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие

На юго-западе Турции перевернулся микроавтобус с туристами из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса по вопросам культуры и туризма посольства Турции в Украине.

"В результате аварии из 18 человек, которые находились в автобусе (16 украинских туристов, один гид и один водитель) двоих человек госпитализовали, а 16 людям было предоставлено амбулаторную медицинскую помощь", - говорится в сообщении посольства. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, пострадавшим украинцам страховая компания и туроператор оказывают помощь.

Микроавтобус ехал с Бодрума на экскурсию в Памуккале, дорожно-транспортное происшествие произошло в 09:20 по местному времени. Причина аварии - скользкое дорожное покрытия вследствие осадков.