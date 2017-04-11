В Турции произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

Во вторник утром, 11 апреля, в городе Диярбакыр в Турции прогремел взрыв, сообщает Reuters.

По полученным данным, в результате взрыва пострадали несколько человек.

"В результате взрыва были ранены несколько человек, причина взрыва пока не ясна", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Twitter-аккаунте турецкого издания Habertuerk появилась информация, что один из пострадавших в результате взрыва находится в тяжелом состоянии.

"Еще четыре человека ранены", - говорится в сообщении.

В то же время есть информация, что взрыв произошел на территории полицейской академии - бомбу заложили в припаркованный вблизи автомобиль.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия находятся медики и спасатели.

First footage of #Diyarbakir blast, targeted a Police station.

pic.twitter.com/84M6tOhbOJ - Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) 11 квітня 2017 р.