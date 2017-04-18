В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями на борту - СМИ

Как сообщается, крушение потерпел вертолет Sikorsky S-70 Blackhawk, а в районе падения был сильный дождь и туман СМИ сообщают о крушении вертолета. Фото: соцсети

Турецкий полицейский вертолет, перевозивший 12 человек, разбился сегодня в восточной провинции Тунджели. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает "Украинская правда".

Причина катастрофы пока неизвестна. На борту вертолета находились двое судей, семь полицейских и три члена экипажа. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

CNN Turk сообщает, что крушение потерпел вертолет Sikorsky S-70 Blackhawk, а в районе падения был сильный дождь и туман, поэтому не исключено, что авария произошла из-за погодных условий.