В Турции разбился воздушный шар с туристами, есть погибший и раненые

В Турции в районе города Невшехир в области Каппадокия разбился воздушный шар с туристами, в результате чего погиб один человек и еще 20 пострадали, передает местное издание Hurriyet.

Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда воздушный шар с туристами совершал жесткую посадку и зацепился за высоковольтные провода. В результате аварии погиб один человек и еще 20 пострадали. Всех потерпевших доставили в близлежащие больницы на каретах скорой помощи. Официально подробности инцидента пока не сообщаются.

Фото: место аварийной посадки воздушного шара в Турции

Отметим, в феврале в Турции также в ходе жесткой посадки воздушного шара были жертвы. Тогда погиб турист из Дании.

Напомним, в марте 2017 года в Турции неудачно приземлились воздушные шары, в результате чего также были десятки пострадавших. В результате аварийной посадки трех шаров пострадали не менее 40 человек. Большинство из них были туристами из Европы и Китая, которые участвовали в экскурсионных турах.