В убийстве бывшего вратаря сборной СССР по хоккею подозревают его родную дочь

Виктор Толмачев был предшественником легендарного Третьяка в сборной Союза.

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею был найден убитым в своём доме в Москве. Труп известного в прошлом спортсмена Виктора Толмачёва пролежал в квартире несколько дней, и всё это время с ним спокойно жила главная подозреваемая - дочь, сообщает "Московский комсомолец".

22 сентября участковому позвонила 76-летняя пенсионерка и сообщила, что её бывший муж более недели не выходит на связь. Полицейский отправился по адресу проживания 78-летнего Толмачёва. Дверь в квартиру открыла дочь хозяина, которая сказала, что отец отдыхает в Украине, в Закарпатье. Участковый почувствовал резкий удушливый запах в квартире. Он обнаружил на диване полуразложившийся труп, накрытый брезентом. Причиной смерти пенсионера стало 7 колото-резаных ранений.

Дочь Толмачёва задержали. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемая уже призналась в содеянном.

Толмачёв является чемпионом СССР 1963-1966 годов в составе ЦСКА, за сборную СССР провёл 10 матчей. Четырежды входил в число лучших игроков страны. Был отчислен из ЦСКА из-за конфликта с тренером Борисом Кулагиным. Место Толмачёва в воротах занял легендарный Владислав Третьяк.