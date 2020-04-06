В Україні - 1319 випадків коронавирусной хвороби, з них 28 пацієнтів одужали, 38 загинули

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я та обласними лабораторіями.

Міністерство охорони здоров'я України на своєму телеграм-каналі опублікувало свіжі дані по кількості заражених коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров'я в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 28 пацієнтів одужали, а 38 загинули. За добу виявлено 68 нових випадків захворювання.

На даний момент коронавірусна хвороба виявлена в наступних областях:

Вінницька - 75 чоловік; Волинська - 24 людини; Дніпропетровська - 14 людина ; Донецька - 9 людина ; Житомирська - 11 людина; Закарпатська - 35 людина ;

Запорізька область - 41человек;

Івано-Франківська область - 116 осіб;

Кіровоградська область - 41 особа;

Київ р. -234 людини;

Київська - 91 людина;

Львівська - 27 людина;

Луганська - 3 людини;

Одеська -27 людина;

Полтавська - 11 людина;

Рівненська - 39 людина;

Сумська - 51 людина;

Тернопільська - 160 людина;

Харківська - 1 людина;

Херсонська - 10 людина;

Хмельницька - 10 людина;

Чернівецька - 220 людина;

Черкаська - 62 людини;

Чернігівська - 7 людина.