В Україні постраждав ще один іноземний журналіст, - Венедиктова

В Україні від дій окупантів постраждав ще один іноземний журналіст. Зараз він перебуває в реанімації, під наглядом лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокурора Ірину Венедиктову.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "руськомирний" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На цей момент журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Трагедія сталася сьогодні 2 години тому", - повідомила Венедиктова.

Вона додала, що збирається акцентувати, зокрема на тих військових злочинах, жертвами яких стали громадяни інших наших держав-партнерів.

"Розумію, що питання чутливе, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином швидше зважаться на прийняття про закриття неба", - додала генпрокурор.

Також вона зазначила, що британський журналіст виконував редакційне завдання і не перебував на військовому об'єкті.

"Ще раз хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, в який за словами офіційних осіб РФ, вони постійно ціляться. Не будучи на військовому об'єкті, він отримав серйозні поранення. Звичайно, відомості про злочин внесені до ЄРДР", - повідомила Венедиктова.