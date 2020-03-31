В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусу COVID-19

31 марта 2020, 01:02
 ЧП Источник: 4-та Влада

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19.

Источник: 4-та Влада
 
 
 