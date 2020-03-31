В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусу COVID-19

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19.
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