В Україні запізнюється низка поїздів через обрив контактної мережі

Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів-Ніжин поблизу станції Липів Ріг

В Україні сталася затримка поїздів через обрив контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів-Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримується ряд поїздів, а саме приміські поїзди: No6301 Ніжин-Чернігів, No6302 Чернігів-Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Пасажирів регіонального поїзда No864 Неданчичі-Київ-Волинський пересаджено на поїзд No779 Суми-Київ.

Пасажири поїзда No864 Неданчичі-Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.