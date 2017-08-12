В Украине в этом году зафиксировали 12 попыток продать детей, - Нацполиция

В Украине в этом году правоохранители зафиксировали 12 попыток продать детей, в четырех случаях речь шла о новорожденных. Об этом сообщил главный оперуполномоченный Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Андрей Гаманюк, передает "Укринформ".

"Такие позорные случаи действительно есть на территории Украины. На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них 4 факта продажи новорожденных детей, другие - это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет", - сказал Гаманюк.

Как сообщалось ранее, 31 июля жителей Запорожья, которые пытались продать своего сына, задержали во время передачи денег за 2-летнего мальчика. Правоохранители сообщили, что ребенка планировали продать за 5 тысяч долларов.