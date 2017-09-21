В Умани произошел взрыв, пострадал подросток из Израиля

В Умани в результате взрыва пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля - он получил порез руки. Личный состав полиции поднят по тревоге.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 21 сентября, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге. Во время выезда на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, получил повреждения 13- летний подросток, гражданин Израиля. У мальчика телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении. Читайте также: Взрыв дома в Николаеве расследуют как нарушение пожарной безопасности

В Умань по приказу председателя Национальной полиции Украины выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву лица устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

