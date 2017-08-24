В Умани во время праздничного концерта упало сценическое оборудование, пострадали шестеро детей

Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости Украины на центральной площади Умани детей упало сценическое оборудование.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В полиции отметили, что дети стояли рядом со сценой. В результате падения пострадали шесть детей в возрасте от 11 до 14 лет.

Их госпитализировали. По факту травмирования детей открыли уголовное производство.

Напомним, в июле 2017 года из-за сбоя пропускной системы люди с билетами пропустили половинуконцерта "Depeche Mode" в Киеве. Многих не пускали через пункт контроля, несмотря на то, что концерт шел уже два часа. Кроме того, они стояли в отдельных очередях. И удивлением является то, что куплены эти билеты были еще в 2016 году.