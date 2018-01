В Варшаве пассажирский самолет сел без передних шасси (фото)

Вечером 10 января инцидент произошел в международном аэропорту Варшавы, где пассажирский самолет BombardierDashQ400 совершил аварийную посадку без передней стойки шасси.

Об этом заявил представитель международного аэропорта Варшавы имени Фредерика Шопена Хуберт Войцеховский, сообщает TVNWarszawa.

Not my photo but.... pic.twitter.com/G15PqLg0ug - Daniel Brackley (@DanielBrackley) 10 января 2018 г.

"При заходе на посадку экипаж сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу, получив серьезные повреждения", - сказано в сообщении.

Lądowanie bez podwozia na lotnisku Chopina lot z Krakowa do Warszawy - koszmar!!!!! #Lot#chopinairport#warsawpic.twitter.com/sWz1LxWU0H - Rafał Brzoska (@RBrzoska) 10 января 2018 г.

По словам Войцеховского, пассажиры не пострадали, их перевезли из самолета в VIP-зал. В связи с инцидентом аэропорт Шопена был закрыт на 4 часа, а рейсы перенаправлялись в аэропорты других городов - Жешув, Познань, Катовице и Будапешт.

.@ChopinAirportpic.twitter.com/mMsdXxCEVO - Marta Poslad (@MartaPoslad) 10 января 2018 г.

Известно, что самолет польских авиалиний LOTрейса LO3924 летел из Кракова в Варшаву. На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

(Reuters)