В Василькове вблизи военного аэродрома горит нефтебаза

Вблизи военного аэродрома в городе Васильков под Киевом горит бывшая нефтебаза "БРСМ-Нафта", сообщает "Громадське".

В компании KLO, чья нефтебаза размещена недалеко от пожара, сообщили следующее: "Они режут старые резервуары. От нас метрах в 500. Нам ничего не угрожает".

Издание отмечает, что сейчас там находятся только остатки нефтебазы "БРСМ", которая горела летом 2015 года.

"Пожар на БРСМ в Василькове возле военного аэродрома. По некоторым данным, воры металла решили разрезать остатки сгоревших емкостей и это повлекло тление", - говорится в сообщении военной авиации Украины в Facebook.

В свою очередь с аккаунта "БРСМ-Нафты" был оставлен следующий комментарий под публикацией: "Торговая марка "БРСМ-Нафта" не имеет никакого отношения к бывшей нефтебазе, на которой сейчас наблюдается возгорание резервуаров. Сейчас вызваны спасатели ГСЧС и полиция, которая должна установить причины чрезвычайной ситуации".

Напомним, что 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Василькове под Киевом начался пожар, который продолжался восемь суток. В результате аварии погибли шесть человек и 18 были травмированы. В ликвидации пожара были задействованы около 300 спасателей и 45 единиц техники.

В июле прошлого года ZN.UA писало, что дело о пожаре на нефтебазе БРСМ в Василькове с 6 жертвами пытаются развалить. Адвокат пострадавших Александр Мирошник заявлял, что несколько раз расследование останавливалось, а "разбудить" следователей удавалось лишь пресс-конференциями и публикациями в СМИ.

По материалам: ZN.UA / Hromadske.ua