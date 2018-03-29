В Венесуэле во время тюремного бунта погибли 78 человек - СМИ

Официальных сообщений по поводу инцидента от властей страны пока нет. По информации СМИ, среди жертв десять женщин, которые пришли навестить заключенных мужей.

В центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле произошел бунт и пожар, в результате чего погибли 78 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ Латинской Америки.

Подчеркивается, что официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв.

События начались рано утром 28 марта. Очевидцы рассказывали о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма.

По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные - от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.

По информации СМИ, среди жертв - десять женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей. Всего в центре содержалось более 100 человек.

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