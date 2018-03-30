В военной части под Черниговом произошел пожар, есть пострадавший

В одном из военных палаточных городков в Черниговкой области едва не сгорел контрактник. Пожар произошел 29 марта, возле села Гончаровское, сообщает сайт военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военный получил ожоги второй степени, также в результате пожара сгорела палатка, кровати и спальники. Прочной пожара, по предварительным данным стало нарушение правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

По факту пожара начато уголовное производство. Пожарно-техническая документация изъята, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генштаба ВС Украины.

Пострадавшего военного доставили в Черниговский военный госпиталь, где ему оказали помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Досудебное расследование идет под руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона.

Как сообщали "Вести", на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области в ночь на вторник произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и семь пострадали.

В украинской армии, как сообщали "Вести", фактически каждую неделю погибает один военный, это происходит за сотни км от места военных действий.

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