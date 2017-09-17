В воскресенье изберут меру пресечения двум подозреваемым по делу пожара в детском лагере Одессы

Меру пресечения директору лагеря и его помощнику, которых задержали накануне, по делу о пожаре в детском лагере Одессы, изберут в воскресенье, заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Меру пресечения двум лицам, которым объявили о подозрении по делу о масштабном пожаре в детском лагере Одессы, изберут, скорее всего, сегодня, 17 сентября", – сообщил Р.Форостяк в прямом эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье утром.

По его словам, следственные действия продолжаются и, несмотря на выходные, в субботу эксперты вышли на работу для проведения судебно-медицинских, генетических экспертиз.

"На сегодня двум лицам объявлено о подозрении. Это директор лагеря и его помощник, который отвечал за противопожарное состояние", – отметил Р.Форостяк.

Советник главы Нацполиции в области считает, что количество виновных в трагедии будет увеличено. "Круг лиц, причастных к этой проблеме, будет шире, и все лица, причастные к эксплуатации, а также те, которые имеют признаки халатного отношения или нарушений противопожарной безопасности, будут привлекаться к ответственности", – подчеркнул он.

Кроме того Р.Форостяк сообщил, что состояние двух пострадавших детей удовлетворительное. Одну из девочек родители собираются забрать в течение дня домой, другая еще будет находиться на стационарном лечении.

Также главы Нацполиции сообщил, что в субботу председатель обладминистрации собрал всех силовиков, экспертов и заслушал состояние дел относительно трагедии. Каждый из руководителей соответствующих подразделений доложил о плане действий.

Комментируя ситуацию под Одесской мэрией, советник главы Нацполиции отметил, что в субботу все закончилось "более-менее мирно, несмотря на толкотню". По словам Р.Форостяка, родители пострадавших детей договорились на сегодня о встрече с главой обладминистрации и другими чиновниками.

Как сообщалось, пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Около 17.00 воскресенья полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Позже представители Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что современная звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере не работала уже несколько месяцев. По их данным, 23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, сообщил, что, по его данным, сигнализация была сделана в соответствии с проектом, утвержденным ГСЧС. Кроме того, он заявил, что при строительстве лагеря были выполнены все положенные противопожарные нормы, в том числе обработка деревянных конструкций противопожарными составами.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. Вместе с ними под аналогичную санкцию попал глава Киевской районной администрации Одессы Владимир Сушков. Кроме того, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Одесской обладминистрации в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

В субботу, 15 сентября, около 150 активистов ряда проукраинских организаций собрались под зданием Одесского горсовета в субботу, требуя встречи с Г.Трухановым в связи с трагедией в детском лагере. Около двух часов чиновники мэрии игнорировали их; за это время между активистами и охраняющими Одесский горсовет правоохранителями произошло несколько потасовок, в т.ч. одна сильная, во время которой был применен слезоточивый газ. После этого между вице-мэром Одессы Андреем Котляром и начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным с одной стороны и активистами с другой начались переговоры, в которых снова были озвучены требования активистов увидеть Г.Труханова.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы. В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.