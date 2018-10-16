В ВВС США подтвердили, что в Украине погиб американский пилот

Военно-воздушные силы США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ в Украине. Об этом сообщается на сайте ВВС США в Европе и Африке.

"Мы осведомлены о сообщениях о гибели с американской стороны и можем подтвердить, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте. Сейчас идет расследование, и мы будем предоставлять дополнительную информацию", - говорится в заявлении.

Напомним, украинский военный и нацгвардеец США погибли из-за падения истребителя Су-27 в Винницкой области. Во вторник истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.