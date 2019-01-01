В Японии террорист на фургоне протаранил толпу людей

В Токио, столице Японии, в новогоднюю ночь произошел теракт - автомобиль въехал в толпу людей в центре города.

Об этом сообщает NHK.

Известно, что ранения в результате нападения получили по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших есть подросток, который находится без сознания. Шесть пострадавших получили серьезные травмы. Читайте также: В РФ взорвался дом: погибли три человека, судьба еще почти 80 человек неизвестна

Инцидент произошел на улице Такесита в первые минуты Нового года.

Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать умышленно, поскольку пытался скрыться после содеянного. Мужчину вскоре задержали и он сознался в совершении теракта.

Автомобиль для совершения преступления 20-летний мужчина взял напрокат.