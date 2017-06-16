В Японском море судно КНДР захватило российскую яхту, - СМИ

В северо-западной части Японского моря судном Северной Кореи, возможно, была захвачена российская приморская яхта Katalexa. Эту информацию сейчас проверяет посольство Российской Федерации в КНДР, сообщает ТАСС.

"Мы следим за развитием ситуации и проверяем информацию о возможном захвате приморской яхты", - отметил изданию пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Самсонов.

По его словам, посольство обратилось с соответствующими запросами в министерство иностранных дел и у пограничным властям КНДР. "За ситуацией также следит Генеральное консульство РФ в Чондине", - добавил он.

Как отмечает издание, информация о возможном захвате российской яхты поступила накануне. В частности, в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что 14 июня, возможно, северокорейцами была захвачена яхта Katalexa в Японском море.

По информации "РИА Новости", на яхте находится три человека экипажа. Яхта перед отправлением в Россию проходила двухмесячный ремонт в Японии.