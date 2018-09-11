В Южной Каролине из-за урагана "Флоренс" эвакуируют миллион человек

В американских штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовым эвакуациям населения из-за надвигающегося урагана Флоренс.

Как заявил в понедельник, 10 сентября, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, с побережья Атлантического океана власти намереваются эвакуировать около миллиона человек, передает DW.

В Северной Каролине временно покинуть свои дома предложено более чем 50 тысячам человек. Помимо этого, чрезвычайное положение объявлено в штатах Виргиния и Мэриленд.

Национальный ураганный центр (NHC) в Майами охарактеризовал Флоренс как "крайне опасный крупный ураган". По пятибалльной шкале ураганов Саффира- Симпсона, Флоренс присвоена четвертая категория (пятая - самая сильная). Скорость ветра ураганов этой категории может достигать 220 километров в час. За последние 30 лет это станет сильнейшим ураганом в Северной и Южной Каролинах.

Власти опасаются, что стихийное бедствие будет сопровождаться продолжительными ливнями и наводнениями. В районах, которые может затронуть ураган, жители массово закупают питьевую воду, опустошая местные магазины.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что переговорил с губернаторами Северной и Южной Каролин, а также Виргинии. "Федеральное правительство готово оказать помощь круглосуточно", - написал Трамп. Он назвал приближающийся ураган "одним из серьезнейших за многие годы".

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