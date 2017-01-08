В Закарпатье на автотрассу сошла лавина

Пострадавших в результате ЧП нет.

В Деловое Раховского района Закарпатской области в воскресенье, 8 января, на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, в результате ЧП движение на участке автодороги осуществлялось в одностороннем режиме.

Сотрудники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение транспорта восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 января на Закарпатье лавины сошли на трассы.