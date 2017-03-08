В Запорожье лев напал на посетителя бани

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, инцидент произошел сегодня ночью в Коммунарском районе города.

"6 марта около полуночи в Коммунарском районе города к патрульным обратился мужчина, которому нужна была помощь. Гражданин имел телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правой руки и ноги. Мужчина рассказал, что отдыхал с друзьями в бане, вышел за дровами, и его схватил за руку лев. Потом схватил за ногу и попытался затащить в клетку, которая находится на заднем дворе бани", - сообщила она.

Спастись потерпевшему удалось благодаря другу, который услышав шум, выскочил во двор и оттащил жертву от нападения хищника.

По данным Шеймуховой, пострадавшему вызвали "скорую" и мужчину госпитализировали в горбольницу.

Для установления причин и обстоятельств события, что произошло, на место была вызвана следственно-оперативная группа Коммунарского райотдела полиции. Официальной информации о квалификации произошедшего на данный момент нет.