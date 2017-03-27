В Затоке вооруженные люди в военной форме захватили поселковый совет

В Одесской области в Затоке 27 марта неизвестные захватили здание поселкового совета. По данным врио главы поселкового совета Натальи Вернигоры, захват устроили сторонники депутата Барановской, передает 048.ua.

"Еще в 5 утра в здание полиции, расположенное возле поселкового совета, ворвалось около 30 человек в балаклавах с помповыми ружьями. После этого было взломано здание совета с чёрного хода, где в итоге были сломана мебель и все перевернуто. Я позвонил в полицию. Правоохранители прибыли на место, проводят опрос и составляют протоколы. Здание под контролем сторонников депутата Барановской. Сейчас готовится проведение сессии, где будут обеспечивать присутствие Богдана Шевчука, который находится под запретом на общение со свидетелями по уголовному производству 66 участков. Происходит попирание закона и обеспечение незаконного управления Затокой ОПГ", - сказала Вернигора.

По словам юриста Вадима Семенова, в здание ворвались люди в военной форме без опознавательных знаков.

АСН.in.ua

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