В здании ГФС в Черновцах взорвалась граната, есть пострадавшие

В здании государственной налоговой инспекции в Черновцах прогремел взрыв. Инцидент произошел примерно в 15:15.

По словам очевидцев, взрыв случился на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках (по другим данным в сумке) взорвалась граната. После взрыва всех посетителей и работников учреждения обязали покинуть здание, сообщает местное издание "Платиновая Буковина".

По данным из других источников, в службу 102 поступило сообщение о заминировании здания налоговой службы.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели. Правоохранители проверяют здание на наличие взрывчатки.

Сообщается, что в результате взрыва был ранен один человек.

Как рассказала в эфире "112 Украина" спикер ГФС Наталья Непряхина, пострадал сотрудник налоговой милиции.

"Около 15 часов в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв, - один человек пострадал. Он сейчас в больнице. К счастью, ранение было легкое и сейчас ей оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия. После завершения следственных действий будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта", - сказала она.

Напомним, что 30 ноября в Никопольском районном суде во время слушания дела, произошло два взрыва. В результате инцидента погибли два человека.

Как известно, в феврале 2016 года в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль Geely, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном мужчины, взорвавшего гранаты в суде. Он бросил гранаты после того, как суд в очередной раз перенес заседание по этому делу. По материалам: 112 Украина /