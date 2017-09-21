В здании КГГА не обнаружили взрывных устройств - Нацполиция

Осмотр здания КГГА и прилегающей к ней территории завершен, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Об этом сообщила ГУ НП в Киев в своем отчете, передает УНН.

В 12:11 в дежурную часть ГУНП в Киевской области поступило анонимное сообщение о заминировании Киевской городской государственной администрации, сообщает полиция. Отмечается, что по вызову направили представителей профильных структурных подразделений полиции, специалистов взрывотехнической службы, кинологов и спасателей. Сейчас осмотр административного здания и прилегающей к ней территории закончен: никаких опасных предметов не обнаружено.

Из здания КГГА были эвакуированы около 200 работников и посетителей, говорится в отчете.

Как сообщает полиция, по факту преступления проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о "псевдозаминировании".

Напомним, 21 сентября, из-за сообщения о минировании с помещения Киевской городской администрации эвакуировали сотрудников.