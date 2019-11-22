В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв

В жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. С одного из подъездов валил дым.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, звук детонации разбудил жителей около 23:00.

Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили.

Предварительно, взрыв произошел в шахте лифта / Фото: Информатор

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт - лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно взорвалось - неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.