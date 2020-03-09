В Житомире к врачам обратилась женщина, вернувшаяся из Италии

Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

В Житомирскую городскую больницу No.1 с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Отмечается, что сегодня утром в Житомир в больницу из города Овруча Житомирской области доставили женщину с температурой, которая обнаружила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

По информации ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

"Она сама позвонила к врачам, они и увезли пациентку в Житомирскую городскую больницу No. 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрения инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", - добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет.

В отношении людей, с которыми женщина контактировала, информации не поступало. Пока диагноз у женщины не подтвержден, его должны установить в ближайшее время.