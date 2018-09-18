В Житомире возник крупный пожар на картонном комбинате

Пострадавших нет, на месте работают 10 единиц техники ГосЧС.

В Житомире возник крупный пожар на складе готовой продукции ООО "Житомирский картонный комбинат". Как сообщает пресс-служба ГосЧС региона, пожар начался около 11:20, площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м.

"Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горит бумага, картон и т.д.) создают сложность в тушении. Чтобы предотвратить опрокидывание огня на другие цеха и на рядом расположенные предприятия, на тушении пожара работают 11 единиц техники и 63 человека личного состава", - сказано в сообщении.

Представитель комбината Ярослав Павловский заявил изданию "Житомир.инфо", что версия о поджоге не рассматривается.

"Пожар частично локализован, жертв нет. У нас спрашивают, допускаем ли мы возможность поджога: сейчас мы такой возможности не допускаем. То есть, мы не рассматриваем это как версию", - сказал Павловский.

Он отметил, что больше информации о причинах случившегося появится во второй половине дня.