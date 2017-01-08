В Житомирской области столкнулись сразу 14 авто из-за снегопада

В Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп вследствие ухудшения погодных условий сегодня столкнулись 14 автомобилей. Об этом сообщает "Житомир.today".

По словам полиции, ДТП произошло на границе Житомирской и Киевской областей. Из-за того, что один из автомобилей, двигавшихся по трассе, занесло, все остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Несколько других вылетели в кювет.

Патрульные полицейские, которые работали на месте происшествия, пояснили, что пострадавших в результате аварии нет.