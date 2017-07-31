В зоне АТО 23-летний контрактник наложил на себя руки

В зоне проведения АТО застрелился 23-летний боец запорожской воинской части No3029 Национальной гвардии Украины, служивший по контракту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Действительно, боец нашей воинской части 1994 года рождения покончил жизнь самоубийством - застрелился вечером 30 июля. Это произошло в зоне АТО, где он служил по контракту, - рассказал агентству заместитель командира по работе с личным составом воинской части No3029 Национальной гвардии Украины Игорь Леденцов.

- Парень был хороший, не конфликтовал с коллективом. Ведется расследование, - рассказал Леденцов.

Известно, что боец родом из пгт Бельмак. После того как отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины, подписал контракт на службу в армии и защищал Украину в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что за минувшие сутки оккупанты 26 раз нарушили перемирие. На большинство обстрелов силы АТО отвечали плотным огнем. В результате боевых действий ранены 4 бойцов ВСУ.