В зоне АТО подорвался автомобиль, погиб военный

В зоне АТО на Приморском направлении неподалеку Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в результате чего погиб военный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что двое бойцов 54-й бригады погибли на чугуевском общевойсковом полигоне на Харьковщине. Это произошло во время проведения учений.

© По материалам Facebook/пресс-центр штаба АТО