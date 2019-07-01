В зоне ООС потушили масштабный пожар, которая угрожала позициям военных

Бойцы ООС на Приазовье потушили масштабный пожар, которая не только мешала военным сильным задымлением, но и нес угрозу, потому что начали детонировать не разорванные снаряды, которые остались после боев.

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

"Сильнее пламя и едкий дым от пожара, который вспыхнул в воскресенье, подбирались к позициям наших защитников. Большую опасность повлекло то, что начали детонировать неразорванные снаряды, которые остались с того времени, когда мирный город начали обстреливать оккупационные подразделения РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелась сухая трава вблизи сел Широкине и Бердянское. Военные боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под рукой: ветками, лопатами.