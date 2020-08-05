Вантаж, що вибухнув у порту Бейрута, належав росіянину

Селітра, яка вибухнула в ліванському порту Бейрут, належала російському бізнесменові Ігорю Гречушкину. Вантаж був конфіскований з судна Rhosus ще в 2014 році.

Про це повідомляє LBCI.

Наголошується, що вибух стався під час зварювальних робіт на одному зі складів порту Бейрута, де зберігалося 2750 тонн конфіскованого амонію з судна Rhosus.

"Вибух стався під час процесу зварювання двері, і іскра призвела до підпалу феєрверків, присутніх у складі, що, в свою чергу, призвело до вибуху амонію", - повідомили у Вищій раді оборони Лівану.

Як повідомляє "Думська", на судні Rhosus працювали також українські моряки. Вони разом судном були кинуті Гречушкиным в порту Бейрута ще восени 2013 року. Моряків вдалося повернути в Україну лише через рік після арешту судна.

На даний момент Гречушкін проживає в Кіпрі. При цьому судно Rhosus весь цей час перебували під арештом у порту Бейрута.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута стався вибух, в результаті якого обрушилися фасади кількох будинків, пошкодження отримали житлові будинки і офіси. За попередньою інформацією вибух стався через зварювальних робіт на одному зі складів порту, де здетонував 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри.

В результаті вибуху загинули щонайменше 100 осіб, 4 тисячі осіб - постраждали.