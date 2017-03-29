Варшава готовит ноту протеста Киеву из-за обстрела консульства

В Варшаве обстрел консульства называют провокацией и хотят объяснений от Киева. Здесь ждут , что украинские службы смогут обеспечить охрану польских дипломатических представительств в Украине и найдут преступников, которые обстреляли консульство в Луцке - пока на странице МИД так коротко высказались на тему ночных событий, говорится в ТСН.12.00.

В польской столице не имеют сомнений, что это провокация - так называют стрельбу в Луцке польские чиновники и политики. Об этом в частности говорит глава польской службы безопасности Павел Солох. И добавляет, что авторы известны, несмотря на то, что Украина сейчас имеет дело с российской агрессией. Он добавил, что это тревожный сигнал для Варшавы, потому что стрельба происходила достаточно близко от границы с Польшей.

Главная цель этой провокации, говорят в Варшаве, рассорить и испортить отношения между Польшей и Украиной. Об этом в частности говорит маршалек сената Станислав Карчевский, который буквально вчера встречался с Андреем Парубием и председателем литовского сейма и как раз и говорили о безопасности Украины и российскую агрессию. Он уверяет, что сейчас Украина и Польша имеют хорошие отношения.

Напомним, сегодня произошло нападение на консульство Польши в Луцке. Неизвестные всадили по зданию иностранного представительства. Стреляли из гранатомета, сообщают в СБУ. Обстрел польского консульства уже осудили президент Украины и министр иностранных дел. Порошенко доручим правоохранителям как можно быстрее расследовать инцидент.