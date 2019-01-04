Вбивство співробітника УДО: суд арештував Очеретяного

Колишнього боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві співробітника Управління державної охорони, яке сталося 2 січня у центрі Києва, заарештовано на 60 діб з можливістю внесення застави.

Такий запобіжний захід обрав для Очеретяного Печерський райсуд Києва, передає УНН.

При цьому визначено заставу у розмірі 600 тис. грн, хоча сторона обвинувачення просила для підозрюваного у вбивстві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 2 січня близько 22.30 Петро Очеретяний вигулював собак біля ЖК Французький бульвар у Києві. В результаті конфлікту з чоловіком, який під'їжджав на авто до парковки, Очеретяний завдав йому смертельного удару в голову. Пізніше стало відомо, що вбитого звуть Василь Хмелюк і він є співробітником УДО.