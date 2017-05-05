Вблизи Крыма российский корабль пытался захватить украинский спасательный катер

Российский корабль 24 апреля 2017 года во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины.

Корабли Российской Федерации, базирующиеся в аннексирована Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру, и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.

Профессиональные и уравновешенные действия украинских спасателей отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины".

Министр отметил, что экипаж спасательного катера будет награжден за их профессионализм.