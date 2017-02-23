Вчера вечером А.Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу - А.Бригинец

Вчера вечером народный депутат Алексей Гончаренко, похищение которого подтвердили в Генпрокуратуре, выехал в Одессу на срочную встречу. Об этом сообщил народный депутат Александр Бригинец на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. Вчера он говорил, что это очень важная и публичная встреча. В зале его нет... Близкие и родные не знают о его месте нахождения. Телефон не отвечает... Прокуратура, которая имеет больше информации, подтверждает, что скорее всего версия - похищение...", - отметил он.

Кроме того, А.Бригинец выразил уверенность, что это "политическое преступление". "Верю, что наши силовики не допустят непоправимого", - добавил он.

Напомним, 23 февраля УНН подтвердили в ГПУ, что народного депутата Алексея Гончаренко похитили.