Верховный представитель ЕС Могерини прокомментировала подрыв авто СММ ОБСЕ

Верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини заявляет, что гибель наблюдателя специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в результате подрыва автомобиле на мине в Луганской области напоминает о необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя, передают Українські Новини.

"Сегодняшние новости из Пришиба - района Луганской области, который в настоящее время не контролируется правительством Украины, - член специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был убит миной, является трагическим напоминанием о настоятельной необходимости прогресса в мирном урегулировании конфликта, уже унесшего много невинных жизней", - говорится в заявлении.

Могерини принесла соболезнования семье погибшего и пожелала скорейшего выздоровления другим пострадавшим в инциденте.

Она подчеркнула необходимость тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных в нем.

Могерини проинформировала, что уже связалась с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером и договорилась поддерживать с ним тесный контакт.

Она также подчеркнула, что полное осуществление "минских соглашений" остается основой для устойчивого решения, которое уважало бы суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский союз, по ее словам, будет продолжать поддерживать работу ОБСЕ и мониторинговой миссии, которой необходимо предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам, затронутым конфликтом; при этом безопасность наблюдателей, имеет решающее значение.

ЕС также продолжит поддерживать усилия по разминированию.

"Без надлежащего и беспрепятственного контроля со стороны миссии не может быть надежного и проверенного улучшения ситуации в области безопасности, что является основой для дальнейшего прогресса на политическом направлении мирного процесса", - отмечает верховный представитель ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Алек Хуг заявил, что погибшим наблюдателем миссии в результате подрыва автомобиля на мине в Луганской области является гражданин США.

Президент Петр Порошенко предлагает государственному секретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации Объединенных Наций.