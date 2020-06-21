Вибух на Позняках: Кличко повідомив про другого загиблого

Потужним вибухом у будинку зруйнував перекриття декількох поверхів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох загиблих внаслідок вибуху багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці.

Про це він сказав під час трансляції одного з телеканалів з місця події.

"За попередньою інформацією, дві людини загинули, наразі поліція працює, і встановлюються причини вибуху", - сказав він.

Також він додав, що доступ кожного мешканця до будинку заборонений.

Цю інформацію підтвердили і у ДСНС.

"Станом на 12:00 знайдено двох загиблих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, о 10:00 у Дарницькому районі Києва стався вибух попередньо газоповітряної суміші в дев'ятиповерховому житловому будинку за адресою вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4-го, 5-го, 6-го, 7-го і 8-го поверхів. Повідомлялося, що з місця події евакуйовано 21 людина, один розблоковано і трьох дістають з-під завалів. Раніше було відомо про одного загиблого.

Новости Киева

https://kyiv.web2ua.com