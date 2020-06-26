Вибух на Позняках: правоохоронці назвали основну версію слідства

Основною версією слідства у справі, порушеній за фактом вибуху газу у житловому будинку на столичних Позняках, є недотримання технології повірки лічильників співробітниками "Київгазу".

Про це повідомили заступник генпрокурора Олексій Симоненко і заступник міністра внутрішніхсправ Антон Геращенко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Укрінформ.

"Основна версія слідства- це перевірка дотримання технології повірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз". Дійсно, за тиждень до трагедії були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки - пайпаси і були повідомлення від жителів про запах газу", - сказав Геращенко.

У разі доведення вини співробітників "Київгазу", можна буде говорити про позови до суду для відшкодування збитків потерпілим, додав він.

У свою чергу Симоненко зазначив, що поліція за фактом вибуху розпочала кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Однією з версій є це вибух побутового газу.

"Призначено низку експертиз і за наслідками висновків експертів буде остаточно з'ясовано це питання", - сказав він.

У рамках даної кримінальної справи у приміщеннях "Київгазу" правоохоронці вилучили документи у службових осіб, які відповідають за безпеку обслуговування будинку, де стався вибух, повідомив посадовець.

Читайте також: На квартири постраждалим від вибуху на Позняках бюджетні кошти не витрачались - Зеленський

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули троє людей, ще п'ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил бкщоезпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Новости Киева

https://kyiv.web2ua.com