Вибух на Позняках: рятувальники знайшли п'ятого загиблого

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках у Києві було знайдено тіло ще одного загиблого. У загальній складності рятувальники вже знайшли п'ятьох загиблих, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Загиблого впізнав сусід.

"Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучені тіла 5 чоловік: двох жінок 1943 р. і 1974 р., а також трьох чоловіків 1991р.р., 1967 р., 1976 р. н", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, ранці 21 червня в десятиповерховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 у Києві прогримів вибух, який зруйнував перекриття з четвертого по восьмий поверхи.

Слідство розглядає вибух побутового газу в якості основної версії. Версія теракту також не виключається.

Поліція провела обшуки в газорозподільної компанії, що обслуговує будинок. За словами мешканців, за кілька днів до аварії газовики зняли на повірку газові лічильники, встановивши замість них гумові перехідники. Після цього мешканці скаржилися на запах газу.